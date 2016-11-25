У Росії зникли три десантника після навчальних стрибків з парашутом

У Росії у Краснодарському краї три десантники зникли безвісти після навчального стрибка з парашутом, пише ТАСС з посиланням на прес-службу Південного військового округу.

Зазначається, що це сталося вчора, 24 листопада. Після стрибка десантники приземлились у річку Кубань.

"24 листопада при виконанні військовослужбовцями Новоросійського з'єднання ВДВ планових навчально-тренувальних стрибків з парашутом в Темрюкському районі Краснодарського краю троє військовослужбовців приземлилися поза межами заданного майданчика приземлення, на водну поверхню річки Кубань", - йдеться в повідомленні.

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Наразі організовано пошук військових. На місці працює комісія командування Повітряно-десантних військ РФ спільно з правоохоронними органами.

Раніше, під час навчальних занять на Чебаркульському полігоні у Челябінській області РФ потонув танк, внаслідок події постраждав механік-водій.

У військово-слідчому відділі по Чебаркульському гарнізоні СК Росії відмовилися від коментарів. "У кінці серпня на Чебаркульському полігоні під час навчальних занять з подолання водойми танк затонув. В результаті інциденту механік-водій пережив клінічну смерть, зараз він живий, але інциденту не пам'ятає", - повідомили в СК Росії.