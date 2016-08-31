Росія завершила раптову перевірку боєготовності військ

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

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"В ході перевірки здійснювалося перекидання військ на великі відстані (понад 2000 км) авіаційним, залізничним і морським транспортом для виконання завдань в призначених районах. Танкові, мотострілкові і артилерійські підрозділи виконали стрільби на незнайомих полігонах ПВО. Зенітні ракетні полки на полігоні Ашулук і Капустін Яр здійснили практичні пуски ракет по мішенях різного класу", - йдеться в повідомленні.

За даними російського оборонного відомства, авіація РФ виконала завдання із несення бойового чергування з протиповітряної оборони, прикриття колон техніки з повітря і завдала ракетно-бомбового удару по умовним наземним цілям.

"Екіпажі бойових кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії виконали бойові вправи з проведення спільних стрільб з корабельних артилерійських установок і відпрацювали комплекс заходів пошуково-рятувального забезпечення", - розповіли в Міноборони РФ.

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Згідно з повідомленням, в ході раптової перевірки російської армії проведено мобілізаційні заходи, відпрацьовано питання переведення ряду підприємств оборонно-промислового комплексу на воєнний час.

Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, згідно з розпорядженням Путіна, раптова перевірка бойової і мобілізаційної готовності збройних сил РФ здійснювалась із залученням близько 100 тисяч військовослужбовців.

25 серпня Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій».