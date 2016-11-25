У Єгипті через вибух на блокпосту загинули 8 військових

У Єгипті у північній частині Синайського півострова через вибух на блокпосту загинуло 8 військових. Про це повідомиляє Reuters.

Зазначається, що вибухнув замінований автомобіль. У нападі на блокпост участь брали три особи.

Втім наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

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Нагадаємо, вчора, 24 листопада, на автозаправній станції в іракському місті Хілла в 100 км від Багдада стався вибух.

На момент вибуху на заправній станції знаходилися щонайменше сім автобусів з паломниками, п'ять із яких загорілися від вибуху.

Кількість загиблих на автозаправці в іракському місті Хілла в результаті вибуху бомби, закладеної у вантажівку, становить 100 осіб.

"В результаті вибуху загинули близько 100 людей, більшість з них – іранські паломники-шиїти", - сказано в повідомленні.