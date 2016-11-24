В Іраку теракт "Ісламської держави" забрав життя понад 70 прочан-шиїтів
17:17, 24 листопада 2016Світ
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На автозаправній станції в іракському місті Хілла в 100 км від Багдада стався вибух. Загинули понад 70 осіб, велика частина загиблих - паломники з Ірану.
Прапор Іраку / REUTERS
Бомба була закладена в один з вантажних автомобілів, які перебували на заправці. Відповідальність за вибух взяла на себе суннітська терористична організація "Ісламська держава", повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Біля автозаправної станції зупинялися автобуси з прочанами з різних країн, але переважно з Ірану: мусульмани-шиїти поверталися зі священного міста Кербела. Багато з них відвідували місцевий ресторан.
За даними ЗМІ, на заправній станції знаходилися як мінімум сім автобусів з паломниками.
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