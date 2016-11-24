В Іраку кількість жертв теракту на автозаправці зросла до 100 осіб

Кількість загиблих на автозаправці в іракському місті Хілла в результаті вибуху бомби, закладеної у вантажівку, зросла до 100 осіб. Про це повідомляє Reuters.

"В результаті вибуху загинули близько 100 людей, більшість з них – іранські паломники-шиїти", - сказано в повідомленні.

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На момент вибуху на заправній станції знаходилися щонайменше сім автобусів з паломниками, п'ять з яких загорілися від вибуху.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху загинули 80 осіб і 20 отримали поранення.

Як повідомлялося, інцидент стався на заправній станції недалеко від містечка Хілла на відстані 100 км від Багдада.

АЗС і прилегле до неї кафе були повні людей, коли пролунав вибух. Багато із загиблих – іранські паломники, що поверталися до Ірану з іракського міста Кербела. Відповідальність за вибух взяла на себе "Ісламська держава".