Кубинська діаспора в Майамі влаштувала святкування у зв'язку зі смертю Кастро

Кубинська діаспора в штаті Флорида радістю зустріла новину про смерть Фіделя Кастро. Люди вийшли на вулиці Майамі, назвавши те, що трапилося, шансом для зміни ситуації на Кубі.

"Жителі кубинських кварталів Майамі та інших містах Флориди вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати смерть Фіделя Кастро. За словами очевидців, деякі емігранти запускали феєрверки і розмахували кубинськими прапорами, а водії клаксонами вітали новини з Гавани", - йдеться в повідомленні.

"Фідель - тиран", - скандував натовп, що зібрався біля ресторану "Версаль" в центрі найбільшого міста Флориди.

Поліція посилила нагляд в кварталах, де живе діаспора, однак не втручається в те, що відбувається. Зокрема, правоохоронці не завадили мігрантам, які перекрили одну з вулиць і стали скандувати "Свобода".

Як повідомляв УНІАН, на 91-му році життя помер лідер кубинської революції та колишній глава Куби Фідель Кастро.