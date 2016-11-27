У Сомалі внаслідок вибуху загинуло щонайменше 10 людей

У столиці Сомалі – місті Могадішо щонайменше 10 людей стали жертвами вибуху., пише Reuters.

Зазначається, що вибух стався у жвавому місці міста біля поліцейської дільниці і ринку.

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Вибухнула бомба, яка перебувала в автомобілі.

Повідомляється про десятки поранених. Не виключено, що кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, на автозаправній станції в іракському місті Хілла в 100 км від Багдада стався вибух. На момент вибуху на заправній станції знаходилися щонайменше сім автобусів з паломниками, п'ять із яких загорілися від вибуху.

Кількість загиблих на автозаправці в іракському місті Хілла в результаті вибуху бомби, закладеної у вантажівку, становить 100 осіб.

"В результаті вибуху загинули близько 100 людей, більшість з них – іранські паломники-шиїти", - сказано в повідомленні.