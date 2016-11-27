Сльози та радість: як кубинці реагують на смерть Кастро (фоторепортаж)

Після повідомлення про смерть лідера кубинкой революції Фіделя Кастро на Кубі приспустили прапори, скасували розважальні заходи, по радіо і телебаченню йдуть тільки історичні передачі про революціонера. Траур за Кастро триватиме 9 днів.

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У той же час, кубинські емігранти, які живуть в різних містах США, вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати смерть Кастро. Свої емоції люди висловлювали піснями, танцями та оплесками. Повідомлення про смерть Кастро, вони зустріли масовими гуляннями.

Нагадаємо, колишній голова Куби Фідель Кастро помер на 91-му році життя. Про смерть кубинського лідера оголосили в ніч на 26 листопада по державному телебаченню.

Кастро помер о 7 годині вечора (2 ночі за Києвом). Тіло кубинського лідера буде піддано кремації згідно з його останньою волею.