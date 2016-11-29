Представник повстанців розповів Reuters подробиці бойових дій у Алеппо

Про це Reuters заявив у вівторок представник повстанського угруповання «Джабха Шамія». За його словами, Дамаск і його союзники намагаються закріпитися на основних завойованих за останні дні землях.

Великий штурм урядовими силами за підтримки союзників і проурядових військових загонів почався з північної частини сходу алеппского анклаву повстанців, і зараз опозиційні сили займають лише дві третини площі, які вони займали протягом багатьох років в місті.

"Там немає нових досягнень (урядовими військами), але бомбардування і бої й досі жорсткі, особливо в Азізі (район Алеппо – ред.)", – сказав Reuters представник повстанської групи «Джабха Шамія». За його словами, в ніч на понеділок відбувалась велика мобілізація проурядових збройних формувань в районі.

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«Джабха Шамія» є однією з головних груп повстанців в Алеппо, зазначає агентство.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Айро закликав у вівторок до негайного засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб обговорити ситуацію в сирійському місті Алеппо, яке було спустошене в результаті бойових дій.

Нагадаємо, сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.