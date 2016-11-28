Армія Асада наступає в Алеппо: повстанці втратили стратегічно важливий район

Армія сирійського президента Башара Асада продовжує наступ на підконтрольні повстанцям східні райони Алеппо. Сили повстанців зазнають поразки, у понеділок вони втратили стратегічно важливий район Ас-Сахур. Про це з посиланням на Reuters повідомляє DW.

Читайте такожКеррі "запекло" веде переговори з Росією про Сирію, щоб встигнути до інавгурації Трампа

У східній частині Алеппо точаться запеклі бої. Станом на ранок понеділка війська Асада захопили стратегічно важливий район Ас-Сахур. Цю інформацію спершу поширило сирійське державне телебачення, а згодом підтвердив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Напередодні пізно ввечері Центр моніторингу повідомляв, що упродовж вихідних сирійська армія взяла під свій контроль шість районів у східній частині Алеппо, а також про продовження боїв за стратегічно важливий квартал Ас-Сахур.

Загалом опозиційні формування втратили протягом останніх днів більше третини утримуваних ними територій на сході Алеппо. Спостерігачі у Сирії називають ці територіальні втрати "найбільшою поразкою" повстанців, починаючи з 2012 року.

Видання відзначає, що за минулі вихідні з житлових кварталів Алеппо втекли близько 10 тисяч цивільних осіб. Близько шести тисяч цивільних осіб утекли углиб території східного Алеппо, що перебуває під контролем повстанців. Решта - у контрольовані урядовими військами райони міста. Нагадаємо, війська Башара Асада близько двох тижнів тому почали масштабний наступ на східну частину Алеппо, щоб взяти місто під повний контроль.

У заблокованій урядовими військами східній частині міста нині, за приблизними оцінками, перебувають понад 250 тисяч людей в умовах браку продовольства та медикаментів.

Голова волонтерської організації "Білі каски" повідомив, що у східній частині сирійського міста Алеппо може початися масовий голод через 10 днів. Це станеться в разі, якщо у район не буде доставлено продовольство. Останній раз допомога надходила туди 13 листопада, а на нові поставки ООН не отримало дозволу від Росії і уряду Сирії.