Франція вимагає терміново скликати Радбез ООН через ситуацію в Алеппо - Reuters
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Айро закликав у вівторок скликати негайне засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, щоб обговорити ситуацію в сирійському місті Алеппо, яке було спустошене в результаті бойових дій.
Про це повідомляє Reuters.
"Більше, ніж будь-коли раніше, нам необхідно терміново застосувати засоби, щоб покласти край військовим діям і безперешкодно надати гуманітарну допомогу», – сказав Айро у своїй заяві.
Французький дипломатичне джерело агентства додало, що Айро і його німецький колега будуть обговорювати ситуацію в Алеппо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах зустрічі в Мінську у вівторок, на якому провідні європейські міністри закордонних справ вестимуть переговори щодо планів по реалізації угоди про припинення вогню на сході України.
Сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.
Читайте такожУ Бундестазі вимагають ввести нові санкції щодо Росії - ЗМІ
Захоплення східного Алеппо стане найбільшою перемогою для президента Башара аль-Асада з початку повстання проти нього в 2011 році.
Повернувши контроль над Алеппо, Асад може зміцнити свою владу у основних населених центрах західної Сирії, де він і його союзники зосередили свою вогневу міць, в той час як більша частина решти країни залишається поза їхнім контролем.
Франція, яка є ключовим прихильником сирійської опозиції, хоче скликати нараду опозиційних до Асада країн, включаючи США, Саудівську Аравію і Туреччину, у грудні.