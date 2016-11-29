Франція вимагає терміново скликати Радбез ООН через ситуацію в Алеппо - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Більше, ніж будь-коли раніше, нам необхідно терміново застосувати засоби, щоб покласти край військовим діям і безперешкодно надати гуманітарну допомогу», – сказав Айро у своїй заяві.

Французький дипломатичне джерело агентства додало, що Айро і його німецький колега будуть обговорювати ситуацію в Алеппо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах зустрічі в Мінську у вівторок, на якому провідні європейські міністри закордонних справ вестимуть переговори щодо планів по реалізації угоди про припинення вогню на сході України.

Сирійська армія і її союзники оголосили про захоплення великої частини східного Алеппо у рамках інтенсивного наступу, що загрожує придушити опозицію в її найважливішому місті-форпості.

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Захоплення східного Алеппо стане найбільшою перемогою для президента Башара аль-Асада з початку повстання проти нього в 2011 році.

Повернувши контроль над Алеппо, Асад може зміцнити свою владу у основних населених центрах західної Сирії, де він і його союзники зосередили свою вогневу міць, в той час як більша частина решти країни залишається поза їхнім контролем.

Франція, яка є ключовим прихильником сирійської опозиції, хоче скликати нараду опозиційних до Асада країн, включаючи США, Саудівську Аравію і Туреччину, у грудні.