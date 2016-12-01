Путін застерігає росіян від держперевороту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи зі своїм посланням до федеральних зборів.

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«Чи можна досягти значних стратегічних цілей у роздробленому суспільстві, чи можна вирішити ці завдання з парламентом, де замість результативної роботи йде змагання амбіцій і безплідні суперечки? Чи можна гідно розвиватися на хиткому грунті слабкої держави, що керується ззовні безвольної влади, яка втратила довіру своїх громадян? Відповідь очевидна. Звичайно, ні», - зазначив Путін.

Він відзначив, що останнім часом «ми бачили чимало країн, де така ситуація відкривала дорогу авантюристам, переворотам, і в кінцевому підсумку, анархії».

«Всюди результат один – людські трагедії й жертви, занепад і руйнування, розчарування», - сказав Путін.

За його словами, у світі, навіть у стійких регіонах, виникає все більше розломів і конфліктів на політичному, національному, релігійному і соціальному ґрунті. Все це натикається на міграційну кризу, з якою зіткнулася Європа, відзначив він.

Путін сказав, що в РФ знають, які наслідки мають «великі потрясіння», яких було багато в РФ. Зокрема, він нагадав, що в 2017 році відзначатиметься сторіччя революції.

Путін упевнений, що росіяни об'єдналися навколо патріотичних цінностей через щиру турботу про Росію, незважаючи на всі складнощі.

«Громадяни об'єдналися - і ми це бачимо, треба подякувати за це нашим громадянам. Вони об'єдналися навколо патріотичних цінностей не тому, що всім задоволені, що все їх влаштовує. Ні, труднощів і проблем зараз вистачає. Але є розуміння їх причин, а головне - впевненість, що разом ми їх обов'язково подолаємо. Готовність працювати заради Росії, сердечна, щира турбота про неї - ось що лежить в основі цього об'єднання»,- зазначив російський лідер.

При цьому Путін нагадав, що і в культурі, і у політиці, і у ЗМІ, і в суспільному житті, і в політиці з економічних питань ніхто не може заборонити свободу мислити і відкрито висловлювати свою позицію.