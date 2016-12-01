Спроба США "зламати стратегічний паритет" може призвести до "глобальної катастрофи" - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

«Готові до співпраці з новою американською адміністрацією. Важливо нормалізувати й почати розвивати двосторонні відносини на рівноправній і взаємовигідній основі. Взаємодія Росії і США у вирішенні глобальних і регіональних проблем відповідає інтересам усього світу», - сказав Путін.

Читайте такожУ Держдепі розповіли, що завадило Росії "легко дістатися до Києва"

На його думку, у США і Росії «спільна відповідальність за забезпечення міжнародної безпеки, стабільності, зміцнення режимів нерозповсюдження».

Він наголосив, що спроби зламати стратегічний паритет вкрай небезпечні і можуть призвести до глобальної катастрофи. «Забувати про це не можна ані на секунду», - сказав Путін.

«Звичайно, розраховуємо на об'єднання зусиль з США в боротьбі з реальною, а не вигаданою загрозою – міжнародним тероризмом. Саме це завдання вирішують у Сирії наші військовослужбовці», - наголосив він.

Путін заявив, що терористам завдано відчутної шкоди, а армія і флот РФ довели, що здатні ефективно працювати далеко від постійних місць дислокації».

Нагадаємо, сенатор Бенджамін (Бен) Кардін заявив, що сенат США направить зовнішню політику президента Трампа в напрямку протистояння Росії.