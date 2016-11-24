У Сенаті США хочуть направити політику Трампа на протистояння з Росією (відео)

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив сенатор Бенджамін (Бен) Кардин.

"Росія атакувала Америку. Атакувала вона мишкою чи МіГом, це все одно напад. Вона атакувала нас у кіберпросторі. Вони однозначно намагалися зірвати наші вибори. І це вимагає відповіді», - сказав сенатор.

У Сенаті Бен Кардин представляє штат Мериленд, є найвищим за рангом демократом у Сенатському комітету з міжнародних відносин та у Гельсінській комісії. Кардин брав активну участь в розробці та проведенні через Конгрес низки проукраїнських законів.

Цього разу він пропонує розширення секторальних та цільових санкцій, у тому числі проти російських чиновників, за продовження російської агресії в Україні,Сирії та злочини у кіберпросторі.

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"Росія залишається активно задіяною в Україні, підживлюючи конфлікт, який забирає людські життя. Вони мусять за це відповідати. Вони все ще контролюють Крим. Це порушує міжнародне право. А що вони роблять в Сирії, втручаються у надання гуманітарної допомоги?! Як сказав держсекретар Керрі, вони можуть бути причетні до здійснення воєнних злочинів. І за це вони мають відповідати", - каже він.

Сенатор пропонує заборонити американцям інвестувати у російські державні активи, які приватизуються, та купувати облігації суверенного боргу. А також – переслідувати тих осіб, які сприяють кіберзлочинам Росії.

"Я розглядаю надання нашій адміністрації додаткових інструментів, щоб вони могли переслідувати діяльність у кіберпросторі, щоб особи, які в цьому задіяні, за це відповідали, включно з американськими компаніями та фізичними особами", - пояснює сенатор.

Бенджамін Кардин каже, що його ініціативу мають підтримати як демократи, так і республіканці у Конгресі. Але чи підтримає жорсткі кроки щодо стримування Росії президент Трамп?

"Я сподіваюся, що Конгрес виконає свій обов’язок із надання керівних вказівок. Я сподіваюся, що двопартійне голосування в Конгресі покаже президенту Трампу напрямок, за яким Америка зберігатиме своє глобальне лідерство та захищатиме цінності, які важливі для США, а також демократичні інституції", - говорить Кардин.

Крім цього Бен Кардин пропонує надати допомогу демократичним інституціям в країнах, суверенітет та демократію яких підриває Росія. У той же час у Сполучених Штатах Америки зростає занепокоєння, що нова адміністрація може нести загрозу правам людини та толерантності вже у США.

"Я не можу передбачити все, що робитиме Дональд Трамп. Але я скажу вам, я звертаюся до республіканців, тому що я вірю, що захист прав усіх людей в цій країні висловлюватися проти фанатизму не є партійним питанням. Це - американські цінності, не демократичні цінності чи республіканські цінності. І якщо Дональд Трамп пропонуватиме заходи, які підривають ці цінності, я буду висловлюватися проти. Ви побачите дії, які захистять американські цінності", - обіцяє сенатор.

Більшість призначень на найвищі посади в країні, включно з державним секретарем, вимагає затвердження простою більшістю Сенату.