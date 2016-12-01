Після втрати "Прогресу" Росія може залишитися без засобів доставки в космос - ЗМІ

У Росії допускають, що країна може залишитись без засобів доставки вантажів у космос. Про це повідомляє «Lenta.ru» з посилання на джерела в космічній сфері, коментуючи можливі причини падіння космічної вантажівки «Прогрес М».

За словами джерела, корабель «Прогрес» зазнав аварії тому, що «Роскосмос» відмовився від сучасних ракет-носіїв «Союз-2.1а» на користь застарілої модифікації «Союз-У».

Читайте такожРосійська космічна вантажівка "Прогрес" втратила контакт із Землею

«Такими темпами нам не буде на чому запускати наші "Прогресси" і ми не обійдемося без допомоги американців: після втрати вантажного корабля в квітні 2015 року, ми були змушені перейти з сучасного носія" Союз-2.1а "на старий і перевірений" Союз-У ". Тепер і з ним, здається, проблеми », - уточнило джерело.

Нагадаємо, російський космічний вантажний корабель «Прогрес МС» розбився. Його уламки ймовірно упали у Туві. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах.

Наразі організовано пошуки уламків космічної вантажівки. Читайте також Російська космічна вантажівка "Прогрес" втратила контакт із Землею Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що ракета-носій "Союз-У" з "Прогресом" стартувала з Байконура, відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети. На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання та комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу. Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.