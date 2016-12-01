Російська космічна вантажівка "Прогрес" розбилась, уламки ймовірно упали в Туві – ЗМІ

Російський космічний вантажний корабель «Прогрес МС» розбився. Його уламки ймовірно упали у Туві. Про це пишуть «РИА Новости» з посиланням на джерела у силових структурах.

Як пише видання, джерело також повідомило, що наразі організовано пошуки уламків космічної вантажівки.

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Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося, що ракета-носій "Союз-У" з "Прогресом" стартувала з Байконура, відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети. На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання та комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.