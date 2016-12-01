ЗМІ: Російська космічна вантажівка "Прогрес", швидше за все, упала

Джерело в ракетно-космічній галузі повідомило ТАСС, що корабель, швидше за все, вийшов на нерозрахункову орбіту та не зможе долетіти до Міжнародної космічної станції.

"Враховуючи, що двигуни третьої ступені ракети-носія пропрацювали недостатній час, корабель, швидше за все, вже впав в районі Китаю або в районі Тихого океану", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, нештатна ситуація виникла раніше, ніж відбулося відділення корабля від ракети. "Якщо за 150 секунд до відділення відбувається таке, то важко очікувати чогось іншого. Швидше за все, він втрачений", - підкреслило джерело.

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"Можливо, корабель і відокремився... але в підсумку почав знижуватися і згорів в атмосфері", - додав він. Співрозмовник повідомив, що нештатна ситуація сталася на етапі роботи двигуна третьої ступені РД-0110 виробництва воронезького КБ хімавтоматика (КБХА). "Телеметрія пропала на 383-й секунді, це етап роботи двигуна третьої ступені РД-0110", - сказало джерело.

Раніше повідомлялося, що ракета-носій "Союз-У" з "Прогресом" стартувала з Байконура, відбулося відділення корабля від третього ступеня ракети. На борту корабля 2,5 тонни вантажу, зокрема, паливо для дозаправки МКС, вода і повітря, наукове обладнання та комплектуючі, контейнери з продуктами харчування, одяг, медикаменти та засоби особистої гігієни для членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на станцію прибули космонавти в складі 50-ї експедиції.