Трамп визначився із кандидатурою секретаря департаменту внутрішньої безпеки - ЗМІ

Про це повідомляє сайт телеканалу CBS News з посиланням на обізнані джерела.

Перехідна команда обраного президента повинна оголосити вибір кандидатури Келлі у найближчі дні.

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Келлі повинен стати третім генералом, якого Трамп має призначити у свій уряд або адміністрацію після того, як офіційно було оголошено про обрання кандидатур генерала Джеймса Меттіса на посаду секретаря департаменту оборони та генерал-лейтенанта Майкла Флінна на посаду радника президента з національної безпеки в Білому Домі.

Як і Меттіс, Келлі має репутацію різкої прямолінійної людини. До початку цього року він був командувачем Південного командування Збройних сил США. До цього відставний генерал безліч разів здійснював командування американськими силами в Іраку, також він провів рік у цій країні як найголовніший морпіх.

Департамент внутрішньої безпеки, який було створено після терористичних атак 11 вересня 2001 року, має персонал чисельністю близько 250 тисяч осіб.

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Трамп під час виборчої кампанії постійно повторював, що краще захистить кордони Америки, і цілком ймовірно, що Келлі повинен відігравати головну роль у цих зусиллях.

На відміну від Флінна, Келлі не схвалив кандидатуру Трампа під час виборчої кампанії і давав зрозуміти, що готовий служити у будь-якій адміністрації, як у разі перемоги кандидата від Республіканської партії, так і Демократичної.

Келлі прослужив 46 років у Корпусі морської піхоти США та є за чином найвищим американським військовим посадовцем, який втратив свого сина в результаті бойових дій після терористичного акту 11 вересня 2001 року. Його сина було вбито в Афганістані у 2010 році.

Як повідомляє видання The Washington Post, Келлі мав суперечності з адміністрацією чинного президента Барака Обами у питаннях щодо участі жінок у бойових діях та щодо планів закриття в'язниці у Гуантанамо.

Він очолить департамент, який видання називає проблемним, тому що до повноважень цього відомства належить контроль за незаконною міграцією, що є найбільш контроверсійним питанням програми обраного президента. Раніше Трамп обіцяв вжити суттєвих заходів у боротьбі з незаконною міграцією.

Департамент внутрішньої безпеки є третім за розміром відомством американського уряду, службовці якого відповідальні за різноманітні питання, починаючи від боротьби з тероризмом і продовжуючи забезпеченням захисту президента. Також цей департамент забезпечує дотримання імміграційних законів.