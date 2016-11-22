Американські ЗМІ назвали імена кандидатів на пост міністра нацбезпеки США

Генерал Джон Келлі служив в армії понад 40 років і пішов у відставку тільки в цьому році. Келлі широко відомий своєю критикою намірів Барака Обами закрити в'язницю Гуантанамо, пише РБК. Крім того, він публічно виступав проти наміру Пентагону дозволити жінкам службу в спеціальних військах США, таких як «морські котики», пояснює The Washington Post.

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Обраний президент США Дональд Трамп зустрівся з генералом Келлі минулого тижня. Представники перехідного штабу розповіли, що у Келлі і Трампа відбулась «відверта розмова» про ситуацію в області глобальної і національної безпеки.

Джерела The Washington Post, знайомі з процесом відбору кандидатів, розповіли виданню, що команда Трампа зацікавлена в досвіді роботи генерала Келлі в Латинській Америці, так як захист південних кордонів держави від нелегальних іммігрантів став однією з ключових тез передвиборчої кампанії Трампа.

Іншим вірогідним претендентом на пост міністра національної безпеки може стати колишній радник Джорджа Буша-молодшого і телеведуча каналу CNN Френсіс Таунсенд, повідомляє газета.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на осіб, знайомих з ситуацією навколо формування адміністрації обраного президента, повідомила про те, що основним кандидатом на пост глави Пентагону Трамп розглядає кандидатуру генерала у відставці Джеймса Меттіса. При Обамі Меттіс деякий час очолював Центральне командування збройних сил, яке відповідало за операції в Іраку і Афганістані. Сам Трамп пізніше підтвердив, що зустрічався з Меттісом з цього приводу і назвав його «дуже вражаючим».

Серед інших кандидатів на цей пост WSJ називала колишнього командувача американськими військами в Іраку і Афганістані Девіда Петреуса, а також генерала Джека Кіна, який під час виборчої кампанії був одним з радників Трампа.

За повідомленням телеканалу ABC, член палати представників США від другого виборчого округу Гаваїв Тулса Габбард може зайняти пост держсекретаря, міністра оборони або представника США в ООН. Ще одна жінка, яка може увійти в адміністрацію Трампа в якості прес-секретаря Білого дому, — консервативна радіоведуча Лора Інгрем, повідомив Fox News.