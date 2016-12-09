Біля берегів Японії розбився американський винищувач, пілот загинув

Біля берегів Японії розбився американський палубний винищувач F/A-18 морської піхоти США. Це сталося біля берегів острова Сікоку (Японія) недалеко від авіабази США Івакуні, передає CBS News.

Літак розбився приблизно за 190 км на південний схід від Івакуні під час планових навчань.

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Пілот винищувача Джейк Фредерік загинув. Його тіло виявив корабель військово-морських сил Японії.

Нагадаємо, менш ніж через три тижні після втрати Міг-29 у Росії не стало другого винищувача зі складу авіаносної групи в Середземному морі.

Су-33 впав у море при посадці на авіаносець "Адмірал Кузнецов". При цьому, як стверджує Ценціотті, льотчик катапультувався і був підібраний з води рятувальним вертольотом. Міноборони РФ вже підтвердило цю інформацію.