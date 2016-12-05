Другий за місяць: російський винищувач Су-33 впав у море при посадці на злощасний "Адмірал Кузнєцов"

Про це написав авіаційний журналіст Девід Ценціотті у своєму блозі на The Aviationist.

За даними репортера, Су-33 впав у море при посадці на авіаносець "Адмірал Кузнецов". При цьому, як стверджує Ценціотті, льотчик катапультувався і був підібраний з води рятувальним вертольотом.

Міноборони РФ вже підтвердило цю інформацію, передає ТАСС.

"Після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКатастрофа МіГ-29 у Середземному морі: російські військові озвучили ще одну версіюРаніше УНІАН повідомляв, що 14 листопада в Середземному морі розбився літак МіГ-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".

Літак злетів з палуби "Адмірала Кузнєцова", попрямувавши у бік Сирії. Незабаром після цього у літака виникли неполадки, він розвернувся в бік крейсера. Потім Міг-29 впав у воду, заходячи на посадку. Пілот катапультувався. Його підняв на борт рятувальний вертоліт.