У Міноборони Росії спростували повідомлення про причини падіння другого літака з "Адмірала Кузнєцова"

Про це повідомили у російському оборонному відомстві, передає ТАСС.

Читайте також"Ми втопили $50 мільйонів": на злощасний "Адмірал Кузнєцов" прибула комісія, польоти можуть скасувати

"Інформація газети "Коммерсант" про нібито попередні висновки комісії з розслідування причин катастрофи винищувача Су-33 абсолютно не відповідає дійсності. Комісія продовжує скрупульозну роботу і жодних попередніх висновків до завершення свого розслідування не робила. За інформацією про результати роботи комісії автор матеріалу до офіційного представника Міноборони Росії не звертався", - стверджують у МО РФ.

Раніше газета "Коммерсантъ" повідомила, що комісія, яка розслідує цей інцидент, визначила основну версію події. За даними видання, аварія сталася через помилку пілотування.

Як повідомлялося, що після виконання бойового завдання в небі Сирії при здійсненні посадки на авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" через обрив троса аерофінішера викотився за межі палуби винищувач Су-33.

А 14 листопада в Середземному морі розбився літак Міг-29 з авіаносної групи "Адмірала Кузнєцова".