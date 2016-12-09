Угорщина достроково закрила головний табір для нелегальних мігрантів

Влада Угорщини закрили табір для нелегальних мігрантів в 30 км на захід від Будапешта в місті Бічке. Про це повідомляє ВВС.

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За інформацією агентства, приблизно 60 мігрантам, які залишалися в таборі біженців дали одну годину на те, щоб покинути його. Частина мігрантів була відправлена в наметовий табір на кордоні з Австрією, ще частина - в притулок для бездомних в Будапешті.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан з літа 2015 року обіцяв закрити кордони країни для нелегальних мігрантів та ініціював зведення парканів уздовж кордонів з балканськими країнами. Через Угорщину біженці прямували в більш процвітаючі країни Північної Європи.

Табір в Бічке був відкритий в 1990 році і призначався для прийому етнічних угорців, які втекли із сусідньої Румунії.

На піку міграційного кризи в Європі в минулому році в таборі в Бічке знаходилося понад 1,5 тисячі біженців.

У вересні стало відомо, що поліція Угорщини збирається працевлаштувати 3 тисячі людей на посаду "прикордонних мисливців".

Вони повинні приєднатися до 10 тисяч солдатів і поліцейських, які охороняють паркан з колючого дроту, зведений на угорському кордоні для стримування потоку мігрантів.

Угорський референдум про участь Угорщини в обов'язковій програмі розподілу біженців за квотами Євросоюзу в жовтні 2016 року провалився через низьку явку.

Міністри внутрішніх справ ЄС минулого року затвердили план, який передбачає розподіл близько 120 тисяч мігрантів з тих країн Євросоюзу, які першими приймають біженців, інших держав, що входять в об'єднання.