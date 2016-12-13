ООН: бійці Асада в Алеппо вриваються у будинки мирних жителів, вбито більше 80 осіб

Про це заявив, посилаючись на дані джерел, офіційний представник управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Як заявив Колвілл, повідомлення про подібні випадки прийшли з чотирьох нещодавно відбитих силами Асада районів Алеппо. За даними джерел ООН, лише напередодні було вбито десятки цивільних осіб.

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"В цілому за станом на вчорашній вечір ми отримали повідомлення, що проурядові сили вбили щонайменше 82 цивільних особи, включаючи 11 жінок і 13 дітей", - сказав Колвілл.

При цьому він визнав, що деякі повідомлення про вбивства мирних жителів не підтвердилися.

"Вкрай важко зібрати перевірену і достовірну інформацію, - пояснив Колвілл. - Ми висловлюємо глибоку надію, що ці повідомлення перебільшені".

У районах Алеппо, які все ще займають повстанці, залишається кілька тисяч мирних жителів. Раніше в ООН повідомляли, що збройні угруповання перешкоджають їх евакуації в зайняті армією Башара Асада частини міста.

Глава МЗС Франції Жан-Жак Ейро в окремій заяві також поклав провину за звірства в східній частині міста на тих, хто підтримує режим Башара Асада.

"Ті, хто підтримує режим [Башара Асада], починаючи з Росії, не можуть потурати цій логіці помсти і терору, не ризикуючи стати співучасниками", - додав Ейро.

Вранці у вівторок представники сирійської армії заявили, що битва за Алеппо увійшла в завершальну стадію після ряду успішних операцій проти повстанців, які утримували райони на півдні міста.

Спостерігачі відзначають, що падіння Алеппо стане серйозним ударом по опозиції, адже режим буде контролювати чотири найбільших міста в країні.