В ООН заявляють про "звірства" сирійських військ в Алеппо

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Влада Сирії і Росії несуть відповідальність за кожне та за всі звірства, які зараз здійснюють перемагаючі військові загони в Алеппо", - зазначив Егеланд.

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The Gov'ts of Syria & Russia are accountable for any and all atrocities that the victorious militias in Aleppo are now committing! — Jan Egeland (@NRC_Egeland) December 12, 2016

Раніше повідомлялося, що сирійська армія і її союзники дійшли до "завершальної стадії" взяття Алеппо. "Битва в східній частині Алеппо повинна закінчитися швидко. Вони (повстанці) мають не так уже й багато часу. Вони повинні або здатися, або померти", – сказав журналістам генерал-лейтенант Заїд аль-Салех, глава комітету з безпеки алеппського уряду.