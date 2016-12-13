В ООН заявляють про "звірства" сирійських військ в Алеппо

02:49, 13 грудня 2016
Світ
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Радник спецпосланця ООН по Сирії Ян Егеланд звинуватив сирійські урядові війська у "звірствах", які ті здійснюють у східному Алеппо.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Влада Сирії і Росії несуть відповідальність за кожне та за всі звірства, які зараз здійснюють перемагаючі військові загони в Алеппо", - зазначив Егеланд.

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Раніше повідомлялося, що сирійська армія і її союзники дійшли до "завершальної стадії" взяття Алеппо. "Битва в східній частині Алеппо повинна закінчитися швидко. Вони (повстанці) мають не так уже й багато часу. Вони повинні або здатися, або померти", – сказав журналістам генерал-лейтенант Заїд аль-Салех, глава комітету з безпеки алеппського уряду.

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Теги: #війна#Сирія#Алеппо#Егеланд