Норвегія і Естонія побудують стіни на кордоні з Росією.

Як повідомили Російській службі Бі-Бі-Сі в Міністерстві юстиції та громадської безпеки країни, Норвегія прийняла рішення про будівництво стіни на кордоні з РФ.

Норвезький уряд, за даними прес-служби міністерства, прийняло рішення про введення нових заходів безпеки на пропускному пункті Стурскуг на російсько-норвезькому кордоні. Йдеться про паркан заввишки близько 3,5 метрів і протяжністю 200 метрів.

У відомстві пояснили, що це рішення прийнято, аби показати, наскільки Норвегія серйозно ставиться до дотримання домовленостей в рамках Шенгенської угоди.

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За словами співрозмовника Бі-Бі-Сі, російська влада була поінформована про плани Норвегії.

Норвезьке видання NRK раніше повідомило, що про зведення стіни попросила глава поліції району Фіннмарк, що межує з Росією, Елен Катрін Хаєтта. Вона побоюється, що приплив біженців в країну може вийти з-під контролю. За даними видання, норвезька влада боїться повторення кризи з біженцями, яка сталася минулої осені, коли в країну почали приїжджати біженці через кордон із Росією.

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Стіну на кордоні з Росією збирається зводити і Естонія. Гроші з бюджету країни на ці цілі виділено вже цього року.

Також будівництво стіни на кордоні з Росією почала Латвія. Влада країни пояснила, що намагається впоратися з проблемою нелегальної міграції.