Венесуела на 72 години закрила кордон із Колумбією для боротьби з контрабандою валюти

За словами Мадуро, «мафія» намагається дестабілізувати соціалістичну економіку країни, передає РБК з посиланням на Reuters.

Закриття кордону відбувається на тлі спроб Мадуро зупинити галопуючу інфляцію і ввести в обіг нові банкноти, зазначає агентство.

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У неділю, 11 грудня, уряд заявив, що з середи банкноти номіналом в 100 боліварів буде вилучено з обігу. При цьому уряд заборонив громадянам знімати гроші з закордонних рахунків, щоб обміняти їх у Венесуелі.

Мадуро анонсував своє рішення після зустрічі з головними радниками по економіці.