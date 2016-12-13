Венесуела на 72 години закрила кордон із Колумбією для боротьби з контрабандою валюти
06:09, 13 грудня 2016Світ
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон із Колумбією на 72 години в боротьбі з контрабандою валюти.
Ілюстрація / REUTERS
За словами Мадуро, «мафія» намагається дестабілізувати соціалістичну економіку країни, передає РБК з посиланням на Reuters.
Закриття кордону відбувається на тлі спроб Мадуро зупинити галопуючу інфляцію і ввести в обіг нові банкноти, зазначає агентство.
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У неділю, 11 грудня, уряд заявив, що з середи банкноти номіналом в 100 боліварів буде вилучено з обігу. При цьому уряд заборонив громадянам знімати гроші з закордонних рахунків, щоб обміняти їх у Венесуелі.
Мадуро анонсував своє рішення після зустрічі з головними радниками по економіці.
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