Президенту Філіппін після його зізнань у вбивствах може загрожувати імпічмент

Таку позицію висловили два філіппінських сенатори, як повідомляє Reuters.

Нещодавно одіозний лідер Філіппін похизувався, що в якості мера міста Давао він їздив на великому мотоциклі в пошуках "зіткнень задля вбивства".

Він це робив, щоб показати приклад правоохоронцям, звертаючись до них зі словами: "Якщо я можу це зробити, чому ти не можеш?".

"Я робив це особисто (вбивав наркоторговців - прим. УНІАН) ", – зізнався тоді Дутерте.

Більше 2 тис. чоловік були вбиті в ході поліцейських операцій по боротьбі з наркотиками, з часу як Дутерте став президентом в липні. Майже всі були розстріляні, коли вони чинили опір арешту.

Ще 3 тис. смертельних випадків знаходяться під слідством, і деякі називають їх лінчуванням.

Сенатор Лейла да Ліма, яка є завзятим критиком нинішнього президента, сказала, що його зізнання можуть бути підставою для імпічменту.

"Це зрада суспільної довіри, яка являє собою тяжкий злочин, тому що масові вбивства, безумовно, потрапляють в категорію тяжких злочинів. А тяжкі злочини являються підставою для імпічменту згідно з конституцією", - сказала CNN сенатор.

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В свою чергу сенатор Річард Гордон, який очолює комітет із правосуддя, також висловив думку, що Дутерте своїми суперечливими коментарями міг дати підстави для початку можливої процедури імпічменту.

Союзники Дутерте назвали висловлювання супротивників і критиків президента щодо імпічменту всього лише "політичною грою".

У Конгресі менше ніж 50 опозиційних депутатів із 293 членів, а для імпічменту потрібно ж дві третини голосів.

Пітер Уоллес, організатор бізнес-форуму, на якому говорив Дутерте, назвав заяву президента "звичайною бравадою".

Міністр юстиції Віталіано Агірре означив слова Дутерте як "звичайне перебільшення".

"Це була гіпербола, адже президент всього лише хотів донести своє повідомлення до слухачів", - зазначив він.

Агірре сказав, що "навіть якби це було правдою, то це не обов'язково означає, що президент порушив закон".

"Це могло бути зроблено із поважної причини і за виправданих обставин. Він міг бути при виконанні і хотів заарештувати злочинців, які чинили опір. Мабуть, він був змушений", - додав Агірре.