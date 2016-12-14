Президент Філіппін заявив, що особисто вбивав наркоторговців

12:18, 14 грудня 2016
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Президент Філіппін Родріго Дутерте вперше зізнався, що особисто вбивав підозрюваних у причетності до розповсюдження наркотиків.

Родріго Дутерте / REUTERS

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Таку заяву глава держави зробив на зустрічі з представниками місцевого бізнесу. Боротьба з наркоманією була його головною передвиборчою обіцянкою.

Визнання прозвучало при обговоренні методів по боротьбі з наркотиками, які використовує поліція Філіппін. За статистикою поліції, з липня 2016 року (коли Дутерте фактично прийшов до влади в ході проведення антинаркотичної кампанії) були вбиті близько 5 тисяч осіб.

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Дутерте розповів про власний досвід боротьби з наркомафією на посаді мера міста Давао на півдні Філіппін. "У Давао мені й самому доводилося це робити. Просто щоб показати хлопцям (поліції): я це можу, то чому вони не можуть?", - сказав президент, відомий своїми різкими заявами.

"Я їздив по Давао на байку, на великому мотоциклі, просто патрулював вулиці, шукав проблем. А ще я наривався на сутички, щоб мати можливість вбити", - зізнався Дутерте.

Також президент відповів на заяви правозахисних організацій і президента США Барака Обами, які розкритикували його жорсткі методи боротьби зі злочинністю. Він заявив, що не збирається зупиняти антинаркотичну кампанію через критику.

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Теги: #президент#вбивство#Філіппіни#наркотики