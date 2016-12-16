ЄС починає втомлюватись від власних санкцій проти Росії - Bloomberg

ЕС починає втомлюватись від режиму санкцій проти Росії. Зокрема, розбіжності у поглядах щодо цього питання були у лідерів ЄС на останньому у цьому році саміті, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що країни-учасниці втомлюються від економічного тиску. Зокрема, у ЄС хоч і продовжили санкції проти Росії за військову агресію в Україні, однак послали суперечливі сигнали щодо розширення санкцій проти Кремля у відповідь на бомбардування Росії цивільних осіб в Сирії.

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Яке наголошує видання, такі суперечливі дії ЄС підкреслюють зсув настроїв в Європі, а також в США на користь перезавантаження відносин з президентом Володимиром Путіним, попри звинувачення російських сил в ескалації гуманітарної кризи під час остаточного штурму сирійського міста Алеппо.

"Перш, ніж говорити про санкції як про першочергову відповідь, давайте більш спробуємо більш практично надати допомогу", - цитує видання прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттель.

Нагадаємо, Італія блокувала спроби продовжити термін санкцій Євросоюзу щодо Росії на рік, а не на півроку. Рим також був проти розширення санкцій за можливі злочини з боку Росії в Сирії.

«У нас була дискусія, яка, на щастя, закінчилася без урахування варіанту, який був би, на мою думку, помилковим, – реагувати на ситуацію в Сирії та Алеппо санкціями ЄС проти Росії», – сказав прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні. Також, за його словами, більшість країн погодилися з Італією, що помилкою було б запровадження проти Москви нових санкцій, на додачу до тих, які вже накладені через агресію Росії в Україні.

Крім того, один з радників Дональда Трампа провів у Москві консультації з американськими бізнесменами щодо зняття санкцій з Росії.