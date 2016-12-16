Радник Трампа провів у Москві консультації про можливості зняття санкцій з Росії

Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN.

За даними видання, один із провідних радників Дональда Трампа під час виборчої кампанії в США, колишній конгресмен від штату Джорджія Джек Кінгстон на цьому тижні провів закриту зустріч з представниками американської бізнес-еліти, в ході якої висунув припущення про те, що санкції проти Росії можуть бути зняті.

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В якості підтвердження телекомпанія наводить інтерв'ю Кінгстона «Національному громадському радіо (NPR) США. «Трамп може вивчити ситуацію з санкціями. Вони тривали досить довго. Чи був досягнутий бажаний результат? Трамп не бажає залишатися вірним принципам зовнішньої політики Барака Обами», - заявив Кінгстон.

У тому ж інтерв'ю NPR Кінгстон говорив про те, що зустрічався в Москві з бізнесменами. При цьому він підкреслив, що у нього не було контактів ні з офіційними представниками Кремля, ні з американськими дипломатами.

Прес-секретар Трампа не змогла оперативно прокоментувати CNN візит Кінгстона у Москву.

У повідомленні CNN не вказується, з ким саме в Москві зустрічався радник Трампа.