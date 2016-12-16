Італія на саміті ЄС виступила проти розширення санкцій щодо Росії та продовження їх терміну

Про це після одноденного саміту ЄС у Брюсселі повідомили його учасники, передає Радіо Свобода.

«У нас була дискусія, яка, на щастя, закінчилася без урахування варіанту, який був би, на мою думку, помилковим, – реагувати на ситуацію в Сирії та Алеппо санкціями ЄС проти Росії», – сказав прем’єр-міністр Італії Паоло Джентілоні. Також, за його словами, більшість країн погодилися з Італією, що помилкою було б запровадження проти Москви нових санкцій, на додачу до тих, які вже накладені через агресію Росії в Україні.

Італія була й серед тих країн, які виступили проти пропозиції Польщі продовжити чинні санкції проти Росії на рік, а не на шість місяців.

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«Деякі з наших колег прагнули б, можливо, продовжити санкції й на 12 місяців, але насправді це було ясно від початку, що можна підтримувати наш нинішній формат», – сказав голова Європейської ради Дональд Туск.

Польща та деякі інші країни були стурбовані тим, що обраний президент США Дональд Трамп може спробувати послабити тиск на Росію, коли він вступить на посаду в наступному році. Туск сказав, що ще занадто рано говорити про те, якою буде політика Трампа.

Як відомо, саміт ЄС 15 грудня прийняв рішення про чергове продовження санкцій проти РФ. Нинішні санкції закінчуються в кінці січня наступного року.