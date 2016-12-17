У Варшаві тривають акції протесту опозиції

Ввечері 16 грудня під час засідання Сейму представники опозиційних партій заблокували трибуну, протестуючи проти виключення із засідання депутата від «Громадянської платформи» Міхала Щерби та планів щодо обмеження доступу журналістів на засідання парламенту.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Після кількагодинної перерви частина депутатів зібралася у Колонній залі Сейму, де продовжила роботу й ухвалила держбюджет на 2017 рік. Опозиціонери вважають, що голосування було незаконним.

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Перед парламентом зібралися протестувальники, переважно члени та прихильники організації «Комітет оборони демократії» (KOD), які підтримували вимоги опозиційних депутатів і перебували біля Сейму всю ніч.

Сьогодні акція перед Сеймом триває, невелика група депутатів від опозиції перебуває у залі засідань. Заплановано мітинг перед Президентським палацом.

Також сьогодні проходить засідання правління опозиційної партії «Громадянська платформа», на якому обговорюються останні події у Сеймі.

Як повідомляв УНІАН, поліція застосувала сльозогінний газ, щоб відтіснити від будівлі Сейму демонстрантів, які перешкоджали виїзду автомобіля з лідером правлячої націонал-консервативної партії "Закон і справедливість" Ярославом Качиньським.