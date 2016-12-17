У Польщі протестувальники заблокували будівлю парламенту

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що це стало найбільшим політичним протестом в країні за часи перебування Польщі в Євросоюзі та найвищою точкою ескалації конфлікту між опозиційними та провладними силами.

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Як пише Reuters, після опівночі поліція намагалася відтіснити протестувальників, які блокують парламент, однак відмовилася від цього, коли почали прибувати нові учасники протесту.

Поліція також закликала через гучномовці учасників протесту розійтися. Reuters пише, що Сейм був оточений сотнями поліцейських, у багатьох булла зброя, що стріляє гумовими кулями.

Учасники протестів заявляли, що законотворці залишаться заблокованими, і вимагали від лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського вийти до них.

Однак згодом стало відомо, що за допомогою поліції Ярослав Качинський зміг залишити будівлю парламенту. Зокрема, як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, на кадрах, показаних польською телекомпанією TVN24, видно, що поліцейські, застосувавши силу, відтіснили протестувальників, допомогли йому вийти з будівлі і дійти до машини.

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Після цього автомобіль Качинського покинув площу біля будівлі парламенту разом з іншими машинами, одна з яких належить прем'єр-міністру країни Беате Шидло.

Депутат від опозиційної партії Єжи Мейштович повідомив, що поліція застосувала сльозогінний газ, коли протестувальники спробували зупинити автомобіль Качинського.