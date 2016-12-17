Конфлікт у польському Сеймі: Дуда готовий виступити посередником

В своїй заяві Дуда пише, що готовий до посередництва між парламентською більшістю та опозиційними партіями, повідомляє Польське Радіо.

Президент підкреслив, що розуміє зусилля спікера Сейму Кухцінського, аби як парламентарі, так і журналісти мали комфортні умови для праці, але теж розуміє критичні голоси з боку представників мас-медіа, стурбованих пропозиціями загострень.

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На думку Дуди, всі зміни мають вводитися після консультацій з представниками зацікавлених редакцій: "аби навіть не було враження, що обмежуються можливості висвітлення праці парламенту".

Президент Польщі нагадав парламентарям, що обов’язкова для кожної демократії свобода слова і плюралізм означають також доступ до інформації, яка переказується суспільству за допомогою ЗМІ. «Тому їхня роль тут надзвичайно істотна», - написав Анджей Дуда.

Дуда такж висловив глибоке занепокоєння, що цю ситуацію використала частина опозиції як привід перешкодити п’ятничному засіданню Сейму. «Ми були свідками поведінки, яку важко назвати гідною парламентарів», - написав він. Також президент висловив переконання, що цю суперечку вдасться швидко завершити. «Я розраховую на добру волю, здоровий глузд і державницьку позицію як з боку опозиційних партій, так і парламентської більшості», - написав у своїй заяві Дуда.

Нагадаємо, напередодні опозиція на знак протесту проти обмеження роботи журналістів у Сеймі заблокувала парламентську трибуну. Тим самим Сейм не зміг продовжувати подальшу роботу, хоча на засіданні очікувалося ухвалення бюджету на 2017 рік.

Пізніше спікер Сейму переніс засідання до іншого приміщення, де депутати ухвалили кілька законів, в тому числі і бюджет. Голосування відбувалося шляхом підняття рук.

Опозиція наполягає на незаконності цього голосування, оскільки для його початку не було кворуму і вимагає скликати засідання на 20 грудня.

В МВС Польщі заявили, що дії опозиції у польському Сеймі можна охарактеризувати як спробу захоплення влади.