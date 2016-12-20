У Туреччині заявили, що вбивство російського посла не вплине на дипвідносини з РФ

Про це повідомляє Anadolu.

Віце-прем'єр вважає, що такі події - результат всебічного політичного планування. За його словами, ця атака не завдасть шкоди турецько-російським відносинам.

«Туреччина продовжить робити нові дипломатичні кроки, незважаючи на всі провокації і пастки»,- написав Куртулмуш.

Віце-прем'єр також зазначив, що рішуче засуджує атаку на російського посла і висловив співчуття родині дипломата і всьому російському народу.

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МЗС Туреччини також рішуче засудив збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

«Туреччина засуджує цей віроломний терористичний акт. Нападник був знешкоджений. Цю трагічну подію буде широко і всебічно розслідувано. Всі відповідальні постануть перед турецьким правосуддям», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося раніше, в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями, але пізніше помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції. Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росію, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.