У Туреччині заявили, що вбивство російського посла не вплине на дипвідносини з РФ
Віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що вбивство посла РФ в Анкарі не вплине на двосторонні відносини Росії і Туреччини.
Про це повідомляє Anadolu.
Віце-прем'єр вважає, що такі події - результат всебічного політичного планування. За його словами, ця атака не завдасть шкоди турецько-російським відносинам.
«Туреччина продовжить робити нові дипломатичні кроки, незважаючи на всі провокації і пастки»,- написав Куртулмуш.
Віце-прем'єр також зазначив, що рішуче засуджує атаку на російського посла і висловив співчуття родині дипломата і всьому російському народу.
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МЗС Туреччини також рішуче засудив збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.
«Туреччина засуджує цей віроломний терористичний акт. Нападник був знешкоджений. Цю трагічну подію буде широко і всебічно розслідувано. Всі відповідальні постануть перед турецьким правосуддям», - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.
Як повідомлялося раніше, в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями, але пізніше помер.
Нападник був убитий в ході операції поліції. Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росію, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.