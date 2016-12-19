У Туреччині ідентифікували вбивцю російського посла Карлова - ЗМІ

Як повідомляє турецьке видання Daily Sabah, нападника звали Мерт Алтинташ (Mert Altıntaş) і він працював поліцейським.

За даними турецьких правоохоронців, Алтинташ у 2014 році закінчив навчання у поліцейській академії у місті Ізмір.

"Коли посол виголошував промову, високий чоловік, одягнений у костюм, відкрив вогонь у повітря і потім прицілився в напрямку посла", - повідомив очевидець нападу.

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Як стверджує свідок, нападник "сказав щось про Алеппо та помсту".

Фотографи також зафіксували чоловіка у чорному костюмі, який тримав пістолет. Нападник стояв поблизу подіуму у галереї сучасного мистецтва. Чотири особи лежали на підлозі. Серед них. як виявилося, був російський посол.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік щонайменше вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями.

Також зазначалося, що внаслідок стрілянини поранення отримали ще декілька осіб.

Припускають, що напад вчинив радикальний ісламістський екстреміст, якого на місці інциденту вбили турецькі правоохоронці.