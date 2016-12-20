Російського посла могли вбити для зриву перемовин щодо Алеппо - Яременко

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив Голова правління фонду "Майдан закордонних справ", екс-консул України в Туреччині Богдан Яременко.

"Завтра в Москві заплановані перші тристоронні турецько-ірансько-російські консультації на рівні МЗС. Це серйозно вплине на атмосферу засідання, Туреччині доведеться багато чого пояснювати, можливо, проявляти зговірливість. Можливо, цей акт був спрямований на те, щоб зірвати ці консультації, чи якось вплинути на них", - припустив експерт.

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Яременко підкреслив, що вбивство дипломата стосується не лише російсько-турецьких відносин, але й міжнародного права в цілому.

"Це терористичний акт, це має бути засуджено. Перед Туреччиною складна справа - залагодити цю ситуацію, якомога швидше заспокоїти РФ та світове співтовариство швидким і чітким розслідуванням, покаранням винуватих. Приймаюча держава відповідно до міжнародного права зобов'язана забезпечити безпеку та умови роботи для іноземних місій", - пояснив екс-консул.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападника вбито в ході операції поліції.

Теракт було здійснено напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.