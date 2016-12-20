Російський політолог оцінив ймовірність палацового перевороту в Кремлі

Про це російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю Online.ua.

"Режим захоче змінити персональний бренд. Такі режими змінюються, як правило, після палацових переворотів. Підстав більш ніж достатньо. Це ціла низка зовнішньополітичних поразок, які пропаганда намагається видати за перемогу", - заявив він.

За словами політолога, насамперед йдеться про Україну: ідеї "русского мира" і "Новоросії" провалилися.

"Новоросія" перетворилася на "Лугандонію" (окуповані зараз райони Донецької та Луганської областей замість усього півдня та сходу країни - Ред.), яку Путін хоче втюхати назад в Україну. Для того, що переключити увагу від України, полізли в Сирію. Тепер Путіна світ називає військовим злочинцем, разом з Башаром Асадом", - розповів він.

Читайте такожЧубаров прогнозує відхід Путіна: не досидить всі ці терміни, які він собі запланував

Крім того, за словами публіциста, здача Пальміри показала, що там не комп'ютерна гра, де літачками можна виграти війну.

"Сирія — це другий Афганістан для Росії. Колись це стало однією з причин падіння СРСР. Москва влізла на піку гострої фази тисячолітньої війни між сунітами і шиїтами. Причому на стороні шиїтських екстремістів — режиму Асада, терористів Хезболли, Корпусу вартових ісламської революції (частина збройних сил Ірану — Ред.). Проти сунітів, до яких належать 80% мусульманського населення і 95% мусульманського населення РФ. Кмітливі люди все розуміють", - підсумував він.