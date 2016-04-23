Російський політолог розповіла, що змусило Путіна поховати ідею "Новоросії"
Санкції Заходу та опір українців змусили Путіна поховати ідею "Новоросії".
Про це в інтерв'ю Online.ua розповіла російський політолог і публіцист, провідний дослідник Інституту Брукінгса (Вашингтон) Лілія Шевцова.
Вона зазначила, що будь-який російський лідер, що функціонує у системі самодержавства, не зміг би байдуже спостерігати за втечею України.
"Відрив" України був рівнозначний ампутації важливого елемента російської державності. Український Майдан підтвердив, що Росія — ще не пост-імперія, а недораспала, підморожена у своєму розпаді імперія", - вважає російський політолог.
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При цьому вона розповіла, що в Кремлі була надія на те, що Захід "проковтне" анексію Криму і російську агресію на Донбасі.
"Думаю, що якщо б Путін знав, що станеться, то, напевно, обмежився б тільки "Кримнашизмом". Я маю на увазі і санкції Заходу, й опір українців, що змусило поховати ідею "Новоросії", - підсумувала Шевцова.
Раніше один з колишніх ватажків російських терористів Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росія кинула бойовиків з числа громадян РФ, затриманих на Донбасі українськими силовиками.