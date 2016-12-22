Спікер Держдуми РФ порадив Навальному не мріяти про президентські вибори

Володін, спілкуючись з журналістами, висловив здивування тим, що Навальний в принципі про це думає, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Закони треба читати, він же юрист", - порадив спікер. Він сказав, що наміри Навального повинні лежати, в першу чергу, на підставі закону.

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"І якщо закон йому дозволяє, тоді можна на цей рахунок міркувати, а коли закон не дозволяє - навіщо людей-то вводити в оману?" - задався питанням Володін.

"Якщо закон у нас сьогодні дотримується, тоді треба виходити з цього. Тоді йому треба мріяти про інше, а не про вибори", - сказав спікер Держдуми.

У той же час Володін заявив про відсутність президентських амбіцій у нього самого. "Є кандидат, і ми будемо його підтримувати", - пояснив спікер.

Назвати ім'я кандидата, він відмовився, але уточнив, що мова йде про "найпопулярнішу людину в країні, найшанованішу людину у світі", кандидата, який "своєю працею і своїм служінням країні довів, що він може багато чого зробити для Росії".

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Чинний президент Росії Володимир Путін поки не дав відповіді на питання, чи буде він балотуватися на наступних президентських виборах. Його прес-секретар Дмитро Пєсков назвав це питання передчасним.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер і засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний 13 грудня заявив про намір боротися за посаду президента на виборах 2018 року. "Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.

Навальний засуджений умовно по так званій справі "Ів Роше" за статтею середньої тяжкості, що згідно російським законам не перешкоджає його висуненню в президенти.

Також він був засуджений за тяжкої статтею по справі "Кіровлісу" однак після успішного оскарження в Європейському суді вирок був скасований Верховним судом Росії, а справу відправлено на новий розгляд, який триває зараз.