У Південній Кореї 250 тисяч осіб вийшли на антипрезидентську акцію

Сьогодні близько 250 тисяч людей вийшли на вулиці Південної Кореї з черговою акцією протесту проти президента країни Пак Кин Хе, передає Yonhap.

Протестувальники вимагають від Конституційного суду якомога швидше винести рішення про імпічмент Пак Кин Хе. Акція протесту пройшла без інцидентів.

Читайте такожПісля "майдану" у Південній Кореї подруга президента постала перед судом

Політичний скандал навколо президента Південної Кореї розгорівся після того, як Пак Кин Хе публічно вибачилася за те, що її близькій подрузі Цой Сун Сіль стали доступними десятки текстів президентських виступів до того, як вони були публічно прочитані. Цой Сун Сіль не обіймає жодних офіційних посад в уряді Південної Кореї. Після повернення до Південної Кореї її було заарештовано. Їй і двом колишнім високопоставленим співробітникам з адміністрації президента було пред'явлено звинувачення в зловживанні службовими повноваженнями і корупції.

Після оголошення Пак Кин Хе імпічменту 9 грудня виконувачем обов'язків президента став прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан. Конституційний суд упродовж півроку повинен розглянути правомірність рішення парламенту про відсторонення президента від влади. Якщо рішення буде залишено в силі, впродовж двох місяців мають бути призначені президентські вибори.