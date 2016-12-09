Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента

У Південній Кореї парламент проголосував за імпічмент діючого президента країни Пан Кин Хе. Голосування пройшло на засіданні 9 грудня, пише Reuters.

В той же час, Конституційний суд має прийняти рішення, чи слід підтримувати таке рішення парламенту або відхилити його і відновити президента на посаді.

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До цього моменту виконувати обов'язки президента буде прем'єр-міністр Хван Ге Ан.

Як передає Yonhap, за імпічмент проголосували 234 депутатів із 300 Для затвердження імпічменту потрібно було не менше 200 голосів.

Зазначимо, що Пак Кин Хе проходить як підозрювана у справі про корупцію. Розслідування почалося після публікацій в пресі про зв'язок глави держави з дочкою лідера релігійного культу «Церква вічного життя» Цой Сун Сіль. Стверджувалося, що Цой Сун Сіль фактично контролювала роботу президента країни.

Нагадаємо, раніше у Сеулі тисячі людей вийшли на акцію протесту з вимогою відставки президента країни Пак Кин Хе.

За даними поліції, в демонстрації взяли участь 8 тисяч осіб. Разом з тим організатори заявляли про 20 тисяч учасників.

Протестувальники вийшли на акцію з плакатами "Пак Кин Хе, йди". Протести почалися після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що її тексти публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Сіль.