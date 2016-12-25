Катастрофа російського Ту-154: з'явилося відео пошукової операції на місці катастрофи

В інтернеті з'явилося відео, на якому видно, як рятувальники проводять у морі пошуково-рятувальну операцію на місці падіння Ту-154 в Чорне море. Відео публікує телеканал «Дождь».

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На відео видно, як у морі стоять кораблі. У повітрі помітний щонайменше один вертоліт. Відео спочатку з'явилося на інтернет-порталі «Блог Сочі». Його опублікував користувач Олександр Валів. За його словами, він зняв його, коли їхав на поїзді з Адлера в Сочі.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, пропав з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймім у Сирії.

На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Зірка", а також музиканти ансамблю імені Александрова.

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Всього 84 пасажири та вісім членів екіпажу. Артисти прямували до Сирії, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.

За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдені в 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів.

За попередніми даними, ніхто з пасажирів літака не вижив.