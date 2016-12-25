Летіли в Сирію вітати військових РФ з Новим роком: опублікований список пасажирів літака Ту-154, який впав у Чорне море

Міністерство оборони Росії опублікувало список пасажирів та імена членів екіпажу, які перебували на борту літака Ту-154, що зазнав катастрофи в акваторії Чорного моря в районі Сочі.

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На борту, за останніми даними, перебувало 92 людини, включаючи журналістів та артистів ансамблю пісні і танцю імені Александрова.

Як повідомляв УНІАН, російський військовий літак Ту-154 пропав з радарів сьогодні вранці. Літак зазнав аварії в п'яти кілометрах від берега Чорного моря ближче до Анапи. Уламки розлетілися вздовж узбережжя на півтора кілометра, вони знаходяться на глибині 50-100 метрів.

Літак Міноборони РФ з 92 пасажирами на борту летів на авіабазу Хмеймім, щоб привітати російських військових з Новим роком. Серед них були дев'ять представників ЗМІ, 68 музикантів ансамблю імені Александрова, шість супроводжуючих і вісім членів екіпажу.

Військові слідчі Слідчого комітету Росії порушили кримінальну справу за фактом аварії літака Ту-154.