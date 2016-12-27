Підозрюваний у теракті в Берліні тікав через Францію – слідство

Про це повідомляє Радіо Свобода.

24-річного тунісця Аніса Амрі зафільмували камери спостереження на залізничній платформі французького міста Ліон, повідомили 26 грудня німецькі і французькі інформагенції з посиланням на представників слідства. Він їхав один.

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Аніса Амрі застрелила поліція в італійському місті Мілан.

Відповідальність за напад, у результаті якого загинули 12 людей, десятки були поранені, взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Нагадаємо, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Пізніше поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту.