Теракт у Берліні: поліція підтвердила загибель українця

15:40, 23 грудня 2016
Світ
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Поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту у Берліні 19 грудня.

Внаслідок теракту у Берліні загинув українець / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.", - йдеться у його повідомленні.

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Також посол висловив співчуття доньці українця, який став жертвою терористичної атаки.

Раніше Мельник повідомляв, що серед загиблих в результаті нападу на різдвяний ярмарок у Берліні може бути один громадянин України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. 

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Теги: #смерть#теракт#Берлін#українець