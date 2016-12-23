Теракт у Берліні: поліція підтвердила загибель українця

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.", - йдеться у його повідомленні.

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Також посол висловив співчуття доньці українця, який став жертвою терористичної атаки.

2/2 Від імені української держави особисто висловив глибокі співчуття доньці нашого співвітчизника, який став жертвою терористичної атаки — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 23, 2016

1/2 На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р. #Breitscheidplatz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 23, 2016

Раніше Мельник повідомляв, що серед загиблих в результаті нападу на різдвяний ярмарок у Берліні може бути один громадянин України.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.