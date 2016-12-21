Німецька поліція проводить обшуки у місті, де мешкав підозрюваний в атаці біля ярмарку у Берліні

Німецька поліція у середу, 21 грудня, розпочала обшуки в притулку для біженців у західнонімецькому місті Еммеріх (земля Північний Рейн-Вестфалія), де, за попередніми даними, мешкав підозрюваний у скоєнні атаки на різдвяний ярмарок у Берліні громадянин Тунісу, передає Deutsche Welle.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Єґер заявив, що раніше підозрюваному у скоєнні злочину було відмовлено у наданні притулку у Німеччині та готувалась його депортація.

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Міністр також наголосив, що ймовірний нападник на ярмарок у Берліні знайомий правоохоронним органам - його навіть допитували за підозрою в підготовці теракту. За даними телеканалу CNN, який посилається на джерела в органах правопорядку ФРН, у серпні 2016 року підозрюваного було затримано з підробленими документами, але згодом суддя звільнив його з-під варти.

За інформацією Єґера, підозрюваний, вірогідно, прибув до ФРН у липні 2015 року, а з лютого 2016 року проживав переважно у Берліні, проте нещодавно був на території землі Північний Рейн-Вестфалія. Поліція припускає, що підозрюваний міг використовувати у ФРН кілька різних імен.

Нагадаємо, раніше у середу стало відомо, що німецька поліція розшукує підозрюваного нападника на ярмарок у Берліні, котрий походить з Тунісу. Йшлося про ісламіста на ім'я Аніс А., документи на це ім'я знайшли у вантажівці, що скоїла наїзд на людей під час ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними,загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Серед загиблих є один українець.Поліція завершує ідентифікацію його тіла, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.