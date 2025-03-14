Уже наступного понеділка, 17 березня 2025 року, може з'явитися більше деталей стосовно можливого припинення вогню в Україні, заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, ситуація продовжує залишатися складною, але переговори з Україною і Росією "йдуть добре".
"Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємося досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло добре. У понеділок ми дізнаємося дещо більше, і, сподіваюся, воно буде добре", - заявив він в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон на Youtube.
Однак Трамп також відмовився прямо відповідати на запитання про те, що він робитиме, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін раптом порушить припинення вогню. Він сказав, що в такому разі на весь світ чекають "погані новини", але він усе ще вірить, що російський лідер погодиться на угоду.
Інші заяви Дональда Трампа
Раніше УНІАН повідомляв, що США обговорює з Україною питання контролю над ЗАЕС та окупованими територіями. За словами президента США, все це є частиною непростого процесу. Однак перший етап - це все ж таки припинення вогню.
Крім того, Трамп заявив, що анексія Гренландії все ж таки відбудеться. За його словами, зараз навколо узбережжя плаває надто багато "гравців" і тому "треба бути обережними".