Президент США занепокоєний безпекою американських берегів і тому хоче отримати острів із велетенською береговою лінією.

Приєднання Гренландії до США точно відбудеться. Про це заявив президент США Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами в Білому домі після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Так, один із репортерів запитав Трампа, яке той має бачення щодо "потенційної анексії Гренландії"

"Ну, я думаю, що це станеться", – відповів президент.

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За словами Трампа, він про це раніше не думав, але у вирішенні питання Гренландії якраз може допомогти Рютте.

"Знаєш, Марку, тобі це потрібно для міжнародної безпеки, а не просто безпеки", – сказав Трамп, звертаючись до генсека НАТО, який сидів поруч.

За словами Трампа, зараз навколо узбережжя плаває занадто багато "гравців" і тому "треба бути обережними".

Сам Рютте із посмішкою заявив, що він не хоче лізти в дискусію щодо приналежності Гренландії і тим паче тягнути у це увесь блок НАТО, але він визнав, що питання безпеки в Арктиці є справді актуальним.

"Коли йдеться про Крайню Північ і Арктику, ми говоримо про те, що китайці вже використовують ці маршрути, а росіяни нарощують військову присутність. Ми знаємо, що у нас не вистачає криголамів. Тому дуже важливо, що сім арктичних країн працювали разом під лідерством США, щоб цей регіон залишався безпечним. Ми розуміємо, що ситуація там змінюється, і наша присутність у цьому регіоні є необхідною", – заявив Рютте.

Загарбницькі зазіхання Трампа

Як писав УНІАН, Трамп доручив Пентагону розробити плани військового вторгнення в Панаму і взяття під контроль США Панамського каналу. Це станеться у тому випадку, якщо не вдастся збільшити вплив США на роботу каналу дипломатичними методами.

Також ми розповідали про бажання Трампа приєднати Канаду до США. Аби зробити країну більш поступливою і згодною на анексію, Трамп розпочав брутальну торговельну війну, оскільки левова частина канадської економіки залежить від торгівлі саме зі США.

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